Titelverdedigster en nummer 1 Ashleigh Barty laat ook Roland Garros links liggen

Barty was ook niet van de partij op de US Open. Daarvoor haalde ze de huidige mondiale gezondheidssituatie aan met de coronapandemie. Corona is ook 1 van de 2 redenen om niet naar het Franse grandslamtoernooi (27/9-11/10) te komen. "De 2e reden is mijn voorbereiding. Die is niet ideaal, omdat mijn coach door de gesloten staatsgrenzen in Australië mij niet kon trainen."

De 24-jarige Australische, die vorig jaar op de gemalen baksteen in Parijs haar eerste grandslamtitel won, nam de beslissing niet licht, "want de Franse Open vorig jaar was het meest speciale toernooi van mijn carrière".

Barty tennist dit jaar niet meer in Europa. Barty woont in de Australische staat Queensland, dat de coronacrisis relatief goed doorkomt, maar ook zijn grenzen met de drukker bevolkte zuidoostelijke staten heeft gesloten.

Tennis Australia probeert nu vanaf december meer toernooien te organiseren, zodat de spelers en speelsters zich kunnen voorbereiden op de Australian Open van januari. "Ik kijk vanaf nu uit naar een lang voorseizoen en de zomer in Australië", zegt Barty.

"Het was een uitdagend jaar voor iedereen. Hoewel ik op tennisvlak ontgoocheld ben, zullen de gezondheid en het welzijn van mijn familie en mijn entourage altijd mijn prioriteit zijn."