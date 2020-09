Sam Bennett: "Sorry, ik wil geen 'crybaby' zijn. Ik ben in shock"

Het verschil op de finish was nipt tussen Bennett en Caleb Ewan. "Even dacht ik dat hij me nog geklopt had. Ik was aan het wachten om mijn sprint in te zetten en ik dacht even dat ik te lang had gewacht", doet Bennett het verhaal van de sprint.

Bennett heeft nu in de drie grote rondes een rit gewonnen: in 2018 schoot hij drie keer raak in de Giro en vorig jaar graaide hij 2 ritzeges mee in de Vuelta.