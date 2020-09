Renaat Schotte: "Geïnstitutionaliseerde smetvrees komt de renners nu goed van pas"

"Er waren te veel valpartijen, dit was nergens voor nodig"

Smalle wegen met veel straatmeubilair, het was voor de renners weer opppassen geblazen in de finale van rit 10 in de Tour. Onverantwoord volgens sommigen. "Onverantwoord is een groot woord, maar het was nergens voor nodig", zegt Renaat Schotte.

"Je had hier een brede weg in het midden van dit departement die ze ook hadden kunnen gebruiken, maar die hebben ze radicaal links laten liggen om alle mooie locaties en dorpjes aan te kunnen doen."

"Ik begrijp dat vanuit hun standpunt, want de Tour is uiteindelijk enorme reclame voor vakantieland Frankrijk. Maar het kwam de veiligheid niet ten goede en het is dan jammer dat het ene ten koste gaat van het andere."

"Deze etappe werd aangekondigd als een onvervalste waaieretappe en dat is het uiteindelijk niet geworden. De hoofdreden daarvoor is dat ze het draaien en keren gingen opzoeken, want op lange rechte wegen kan je zelfs verbrokkeling hebben als de wind niet gunstig staat. Het is dus eigenlijk een gemiste kans."

"Er waren nu te veel valpartijen. Het doet nog altijd pijn als ik denk aan Formolo, die daar stond te kermen van de pijn. Dat is een toprenner die nog ritten kan winnen en hij is een heel belangrijke pion voor Pogacar. Dat is heel jammer."