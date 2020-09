Moederdag op US Open: voor het eerst drie mama's in kwartfinales grandslam

Serena Williams gaf maandag het goede voorbeeld tegen Maria Sakkari. Tsvetana Pironkova volgde tegen Alizé Cornet en Victoria Azarenka maakte de moederdag compleet met een zege tegen Karolina Muchova.

Azarenka (31) is sinds december 2016 trotse moeder van een zoon Leo. Williams (38) beviel in september 2017 van haar dochter Alexis Olympia en Pironkova (32) is sinds april 2018 moeder van zoontje Alexander.

Serena Williams kreeg na haar match ook een vraag over haar dochter. Wordt Alexis Olympia ook een tennisspeelster? "Ze is een fan van tennis, ze kijkt graag. Ze is 3 jaar nu, dus ik zou eigenlijk nu mijn carrière aan de kant moeten zetten en haar een racket geven. Dat is wat ik mijn man al gezegd heb. Het is nu het moment", lachte Serena.

"Wie drie jaar oud is, kan dan nu beter schrik beginnen krijgen", reageerde de interviewster gevat.

In de halve finales zien we al minstens een moeder terug, want Williams en Pironkova nemen het in de kwartfinales op tegen elkaar. Azarenka is de tegenstandster van Elise Mertens.