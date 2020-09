Jérémy Doku: "Een droomdoelpunt? Ja, ik heb het al herbekeken"

In Denemarken had Jérémy Doku al enkele minuutjes gekregen, maar zijn echte vuurdoop beleefde hij gisteravond tegen IJsland. Bondscoach Roberto Martinez had voor het goudhaantje van Anderlecht een basisplaats in petto.

"Bij Anderlecht voel je op training soms wel wie gaat starten, maar dit had ik helemaal niet verwacht. Bij de meeting zag ik mijn naam staan en vanaf dan heb ik mij meteen geconcentreerd op de wedstrijd", vertelt Doku.

"In Denemarken was ik heel tevreden met mijn debuut, maar toen heb ik niet echt een bal geraakt. Ik ben blij dat ik tegen IJsland mocht spelen en dat ik heb kunnen tonen waartoe ik in staat ben."