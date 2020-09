Gerlo: "Het wordt moeilijk voor Goffin, de jonge generatie heeft net iets meer"

Ook in 2020 geen kwartfinale voor David Goffin op de US Open, het enige grandslamtoernooi waar dat voorlopig niet wou lukken voor Goffin. De nederlaag in de vierde ronde tegen de Canadees Denis Shapovalov (ATP-17) is misschien wel symbolischer dan veel mensen denken.

"In de vierde ronde zaten Shapovalov (21), Roeblev (22), Tiafoe (22), Medvedev (24), De Minaur (21), Auger-Aliassime(20), Coric (23) en Zverev (23). Goffin is ondertussen 29 jaar. Het wordt moeilijk voor hem", vreest Dirk Gerlo.

"Al die jonge kerels hebben op een of andere manier allemaal net iets meer in hun tennis. We moeten wel blijven beseffen dat wat Goffin de voorbije jaren gedaan heeft, geen Belg hem heeft voorgedaan. Hij staat al een tijdje rond of in de top 10, speelde de Masters, klopte Federer en Nadal."

"Het grote probleem van Goffin is het lichaam waar hij in zit. Hij is 1,80 meter. Zijn tegenstanders zijn meestal ofwel groter ofwel krachtiger. Dat zijn extra wapens. In rallies is hij de standvastigheid zelve, maar hij moet bijzonder hard werken om een punt te maken. Shapovalov kon vaak in een of twee slagen het punt maken en dat lukt Goffin minder. Shapovalov slaat ook 13 aces, Goffin 3."

Aan je lengte kan je weining veranderen, maar kracht valt wel te trainen. Dominic Thiem of Rafael Nadal zijn maar 5 centimeter groter dan Goffin. "Dat zijn echte krachtpatsers. Thiem heeft met zijn Oostenrijkse trainer constant gewerkt in de fitness".

"Sinds twee jaar werkt Goffin met Thomas Johansson als trainer ook meer op kracht, maar hij moet opletten voor blessures. Iedereen heeft zijn limieten waar hij niet over mag en daarin hebben anderen een tikkeltje meer."