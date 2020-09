Drama voor Nicolo Zaniolo: weer maanden out, nu met andere knie

Italië speelde gisteren in Nederland om de Nations League, 0-1-winst. Kort voor de rust sloeg het noodlot voor de 21-jarige middenvelder toe: na een ogenschijnlijk duel met Donny van de Beek ging Zaniolo met een grimas op het veld zitten.

Het was duidelijk dat er iets meer aan de hand was. Gezien zijn voorgeschiedenis, zat de vrees bij Zaniolo, zijn maats en de staf erin dat het opnieuw even erg zou zijn. "We vinden het jammer voor hem en hopen niet dat het dat is wat we vrezen", reageerde de Italiaanse aanvoerder Chiellini.

En dat verdict kwam vanochtend na verder onderzoek in Rome. De jonge aanvaller zal weer meerdere maanden - wellicht 5 à 6 - out zijn. Op 12 januari in de competitie tegen Juventus scheurde hij de voorste kruisband rechts, op 5 juli maakte hij zijn rentree.