Deze week in de cinema "The Racer", over een superknecht in de Tour '98

Bekijk de trailer:

Louis Talpe speelt de hoofdrol in The Racer. Voor hem is het zijn eerste hoofdrol in een internationale film. Talpe is in het echte leven ook bijzonder sportief en heeft een hart voor de koers. In de film is hij de superknecht voor zijn Italiaanse kopman, gespeeld door Matteo Simoni.

"Mijn personage is te vergelijken met een iemand als Iljo Keisse of een andere superknecht. Ik denk niet dat er personages echt een directe verwijzing zijn naar echte renners als Pantani of Ullrich. Onze wielershirts doen wel denken aan die van Telekom vroeger."

"De film is op zich geen ode aan de koers of de knecht. Dom, mijn personage, is iemand die zich heel erg vasthoudt aan het leven dat hij kent: het leven van trainen, onderweg zijn en goed overeenkomen met zijn verzorger. Maar hij nadert wel het einde van zijn carrière. En het is de droom van elke renner om ook zelf te schitteren. Ook die van Dom."

De film speelt zich af tijdens de Tour van 1998, beter bekend als de "Festina-Tour". "Doping en bedrog zitten open en bloot in de film, maar we veroordelen niet. In het peloton zaten toen ploegen die doping gebruikten, maar dat werd in die tijd bijna niet als iets fouts gezien. Tegenwoordig wordt dat wel veel harder veroordeeld."