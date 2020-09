De troeven van Sporza voor de mogelijke waaierrit: Van Aert als joker

De wind heeft de sleutel in handen vandaag tussen Ile d'Oléron en Ile de Ré. Krijgen we waaiers of niet? Als het een gewone massasprint wordt, dan kunnen we niet naast Caleb Ewan kijken. De Australiër van Lotto-Soudal toonde zijn snelheid in de derde rit.

Het treintje van Sunweb maakte ook al indruk in deze Tour. Cees Bol eindigde al een keer 3e en een keer 2e. Wordt het derde keer, goede keer voor de Nederlandse sprinter?

Ook Sam Bennett kan dezelfde resultaten voorleggen: 4e in Nice, 2e in Sisteron en 4e in Privas. Als de sprinter van Deceuninck-Quick Step een gooi wil doen naar de ritzege, dan mag hij niet te veel krachten verspelen in de tussensprint, op minder dan 40 kilometer van de finish.

Als de wind wel toeslaat, dan stijgen de kansen van Jasper Stuyven en Wout van Aert. Beiden konden in Lavaur na waaiers meesprinten. Van Aert won daar zijn tweede rit, Stuyven leek ook snel, maar werd gehinderd door een lichte botsing met Julian Alaphilippe.