Christophe Vandegoor: "Stel je voor dat Bernal naar huis moet door een positief staflid"

Christian Prudhomme, zelf besmet met het coronavirus, maakte het vandaag nog een keer duidelijk: bij twee positieve gevallen in de ploegbubbel van 30 man binnen 1 week moet die ploeg naar huis.

Bij het AG2R van Oliver Naesen, het Cofidis van Guillaume Martin (3e in de stand), het Mitchelton-Scott van ex-leider Adam Yates en het Ineos Grenadiers van Egan Bernal is iemand van de ploeg naar huis gestuurd na een positieve coronatest.

"Zullen de ploegdokters het spel eerlijk spelen?"

"Nu komt de verantwoordelijkheid bij de ploegdokters terecht. Zij moeten tot de volgende test (volgende week maandag op de rustdag) goed in de gaten houden of er mensen in de ploeg zijn met symptomen", zegt Vandegoor.

"Dat is een heel moeilijke situatie, want je komt weer terecht in de discussie van voor de Tour: zal het spel eerlijk gespeeld worden?"

"Stel je voor dat achteraf uitkomt dat je ik-weet-niet-hoeveel mensen uit het peloton hebt aangestoken. Er is voor minder een juridische strijd begonnen, het gaat om veel geld."