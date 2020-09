Chris Froome: "Ben de eerste om toe te geven dat ik nog niet op niveau rijd"

"Ik ben de eerste om toe te geven dat ik nog niet op niveau rijd", stelt Froome vandaag in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. "Daarom ben ik hier om te werken voor Geraint Thomas. Hij maakt kans om deze wedstrijd te winnen."

Chris Froome zoekt in de Tirreno naar zijn beste vorm, met het oog op de Vuelta later dit jaar. De Tour kwam nog te vroeg na zijn zware valpartij vorig jaar in de Dauphiné.

"Heb nog meerdere jaren voor me"

Op het WK eind deze maand zal Chris Froome niet te zien zijn. Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober) pikt hij misschien wel mee als opstapje naar de Ronde van Spanje (20 oktober - 8 november).



In de Vuelta zwaait hij af bij Ineos. Vanaf volgend jaar koerst Froome (35) voor de wielerploeg Israel Start Up Nation. "Daar wil ik meteen goed van start gaan", vertelt Froome in de Gazzetta.



"Het wordt een hele andere uitdaging waar ik erg naar uitkijk. Zeker omdat ik nog meerdere jaren voor me heb."

"Ik ben zeker dat ik weer 100% zal zijn, anders was ik ook niet in een langdurig project gestapt." Froome tekende voor 3 seizoenen bij Israel Start Up Nation.