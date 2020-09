Bewley houdt polsbreuk over aan valpartij, ook Formolo moet opgeven

Ook Guillaume Martin, de derde in het algemene klassement, was betrokken bij de val met onder meer Davide Formolo. De Fransman van Cofidis heeft last van zijn rug en zijn wervels.



"Sinds het begin is de Tour goed verlopen. Deze keer was het wat moeilijker. Dat is normaal bij een grote ronde, sommige dagen gaat het goed en andere wat minder", zegt Martin. "Je moet proberen zulke dagen te doorstaan."

"Er was die val in het midden van de koers en dan de wind die ons lastigviel, maar ik ben erin geslaagd om geen tijd te verliezen en dat is het belangrijkste. Ik heb een beetje last van mijn rug na die val, en ook mijn wervels zijn geraakt."