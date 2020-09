Appelmans: "Mertens is in supervorm, ze mag dromen van meer op US Open"

Met Sofia Kenin zette Elise Mertens probleemloos de winnares van de Australian Open opzij. "Mertens was zeker niet de favoriete", zegt Appelmans. "Maar ze wist dat ze met haar beste tennis een kans had om te winnen."

"Dat heeft ze ook gedaan. Ze heeft haar allerbeste tennis gespeeld: goed geserveerd, weinig fouten, zeer solide. Als ze de perfecte match speelt, kan ze met haar kwaliteiten iedereen kloppen."

"De Wout van Aert van het tennis? Ze is in elk geval ook in supervorm. Ze is heel goed uit de coronapauze gekomen. Omdat 6 van de top 10-speelsters niet deelnemen, mag ze zeker dromen van meer in New York."

"Het is ook een voordeel dat Mertens al is uitgeschakeld in het dubbelspel. Ze kan zich volledig focussen op het enkelspel en kan haar trainingen aanpassen aan de volgende tegenstandster. Op dit moment in haar carrière moet het enkelspel ook voorrang krijgen."