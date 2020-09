Alle renners in de Tour mogen starten, 4 stafleden naar huis gestuurd

Zoals was voorgeschreven in het protocol van organisator ASO en de Internationale Wielerunie UCI, werd zondag en maandag - de eerste rustdag in deze Tour - een coronatest afgenomen bij de renners en stafleden van de 22 teams in deze Tour, een bubbel van zo'n 650 personen.

Er werd aangenomen dat er rond 9u gecommuniceerd zou worden, maar die deadline schoof steeds op.

De Franse sportkrant L'Equipe meldde rond het middaguur dat alle renners negatief hebben getest en dat het peloton dus virusvrij is. Dat bericht is intussen bevestigd door de organisatie.

4 teams hebben wél afscheid moeten nemen van een besmette medewerker. Het gaat om een staflid van Cofidis, AG2R, Mitchelton-Scott en Ineos Grenadiers.

Aangezien de besmettingen verspreid zijn over de verschillende teams (en geen 2 per teambubbel), krijgen alle ploegen startrecht.

Als klap op de vuurpijl heeft Tourbaas Christian Prudhomme eveneens een positief staal afgeleverd. Hij moet in isolatie en verdwijnt dus voorlopig uit de Ronde van Frankrijk.