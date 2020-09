"Hoog tijd voor tabula rasa bij Ferrari achter de schermen"

"Te weinig knowhow"

"Bij Ferrari is er al heel lang wat aan de hand", begint Gert Vermersch. "Voor de laatste glorieperiode moeten we terug naar het tijdperk-Schumacher met Jean Todt als teambaas. Daarna nam de ene Italiaan na de andere over, maar die beschikten niet over de juiste capaciteiten om een team te kneden."



"Even leek het erop dat het met Alonso zou lukken, niet dus. Ook met Vettel lukte het niet. Nu zit Charles Leclerc achter het stuur. Een Monegask met veel talent, maar de auto is simpelweg niet competitief."



"Ik begin te denken dat er te weinig knowhow is bij Ferrari, vreemd voor een team met zo'n geschiedenis in de Formule 1. Misschien is het een chauvinistisch trekje dat ze alleen met Italianen willen werken. In de tijd dat ze dat niet deden, draaide het wel."