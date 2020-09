Wout van Aert: "Absurd wat er allemaal lukt de laatste tijd"

Twee ritzeges pakken, indruk maken bergop én je kopman Primoz Roglic in het geel helpen. Voor Wout van Aert was het eerste luik van de Tour zonder meer een voltreffer. "Ik probeer ten volle te beseffen dat dit niet normaal is en dat ik hiervan moet genieten."

"Alle koersen winnen die je wil winnen, daar durf je niet van te dromen"

Rustdag in de Tour en dus krijgt ook Wout van Aert even tijd om alles te laten bezinken. Bijna alles wat hij dit jaar aanraakt, verandert in goud.



"Je hoopt natuurlijk op de beste resultaten, daar werk je ook zo hard voor. Maar je durft er natuurlijk niet van te dromen om alle koersen die je wil winnen ook zomaar te winnen." "Het voelt een beetje absurd aan. Zeker bij mijn tweede ritzege in deze Tour kreeg ik het gevoel alsof alles lukt dat je in gedachten hebt. Meestal moet je 10 keer met je hoofd tegen de muur rijden om het dan 1 keer af te maken." "Nu lijkt het wel andersom te zijn. Ik probeer ten volle te beseffen dat dit niet normaal is en dat ik hiervan moet genieten." De rit naar Privas had Van Aert op voorhand aangekruist, maar zijn tweede ritzege in Lavaur was ook voor hem een verrassing. "Ik verwachtte toen een massasprint en het was mijn taak om Roglic en Dumoulin veilig aan de finish te brengen. Maar BORA-Hansgrohe maakte er onverwacht een zware rit van en in de laatste kilometers besliste ik dan om ervoor te gaan." "Toen was ik meer verrast dat ik weer een Tourrit op mijn naam schreef. Het was een heel gek gevoel en misschien wel de eerste keer dat ik besefte dat het toch absurd is wat er allemaal lukt de laatste tijd."

Van Aert schoot raak in de vijfde rit naar Privas.

"Het zou niet logisch zijn om morgen met eigen ambities te starten"

Veel tijd om stil te staan bij de voorbije successen is er niet. De Tour dendert onverminderd voort met morgen mogelijk een nieuwe waaieretappe naar Saint-Martin-de-Ré. Een nieuwe kans voor Van Aert? "Nu we de gele trui in de ploeg hebben, zou het niet logisch zijn om met eigen ambities te starten. Anderzijds was dat afgelopen vrijdag ook niet het geval." "Je weet nooit hoe de koers loopt, maar morgen zal ik samen met Tony Martin, Amund Grøndahl en Robert Gesink Primoz (Roglic, red.) veilig door de dag moeten loodsen. Ik denk dat ik onderweg dus wel krachten zal verspillen." Van Aert verwacht dat de wind morgen een rol kan spelen. "Ik denk wel dat we een waaieretappe krijgen. De wind die iedereen nodig acht om brokken te maken wordt misschien niet voorspeld, maar we zijn hier aan de kust. Je kan het wat vergelijken met de Moeren in Belgie. Daar hoeft eigenlijk ook geen wind te staan om brokken te maken." "Het is ook een hectisch parcours met heel veel draaien en keren en veel ronde punten, wat sowieso voor chaos zal zorgen. Het is afwachten of het vooraan in stukken zal vallen, maar achteraan gaan er zeker renners moeten lossen."

Van Aert triomfeerde afgelopen vrijdag in de waaieretappe naar Lavaur.

"Pogacar is in mijn ogen de gevaarlijkste concurrent"

De belangrijkste taak voor Van Aert wordt de komende dagen dus het geel van Primoz Rogic beschermen. Hoe schat hij de kansen van zijn kopman in? "Het wordt zeker zwaar. Het is de belangrijkste koers ter wereld en er zijn nog heel veel concurrenten die hun kans zullen proberen te grijpen." "We hebben in de eerste week al laten zien dat we een heel sterke ploeg hebben. We hebben op alle terreinen mannetjes die met de besten meekunnen om Primoz overal te ondersteuen. We moeten van eigen kracht uitgaan en mogen vertrouwen hebben." "Gisteren hebben we een eerste keer gezien dat er toch wat kleine verschillen waren en dat Bernal, Pogacar en Landa bergop samen met Primoz de sterksten waren. Maar het groepje daarachter zat wel heel dichtbij. Ik zie toch nog 7 à 8 namen die nog in de running zijn." "Primoz heeft het voordeel dat hij als leider defensiever kan koersen en hij heeft ook altijd een sterk eindschot. Dat heeft hij misschien iets meer dan sommige anderen. In mijn ogen is Pogacar de gevaarlijkste concurrent. Maar voorlopig kan Primoz hem goed counteren."

Bij Jumbo-Visma staat alles nu in het teken van geletruidrager Primoz Roglic.

"Zou stom zijn om met deze vorm het WK te laten schieten"

De Tour is nog niet voorbij, maar toch is al uitkijken naar het WK eind deze maand in Imola. Ook Van Aert is er al mee bezig. "Met mijn huidige conditie en als ik het parcours bekijk, dan is het zeker een kans voor mij." "Het is zeker iets waarin ik geïnteresseerd ben en waarover ik ook al met de bondscoach gesproken heb. Het zou stom zijn om dat te laten schieten." De vraag is natuurlijk wel hoelang Van Aert deze topvorm kan aanhouden. "Vorig jaar heb ik de Tour niet uitgereden, dus het blijft een beetje een vraagteken hoe ik uit die 3 weken kom." "Er zijn heel veel renners die beter uit de Tour komen en ik hoop dat ik er daar 1 van ben. We gaan ervan uit dat de benen nog steeds goed draaien na de Tour. Het is nu al gelukt om deze conditie lang te rekken, hopelijk blijft dat zo."