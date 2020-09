Waaiers in de Tour? Laat u omverblazen door deze feestjes uit het recente verleden

2007: Montpellier

2008: Nantes

In de achtergrond delen Denis Mensjov (Rabobank) en Riccardo Riccò (Saunier Duval) in de klappen.

2009: La Grande Motte

Cav maakt het meesterwerkje af, Cadel Evans, de broers Schleck, Alberto Contador en co zitten in de groep van de geslagenen.

2013: Saint-Amand-Montrond

"Pure waanzin", vat Karl Vannieuwkerke in Vive le Vélo de etappe samen. Omega Pharma-Quick Step en Belkin rijden iedereen in de vernieling, in de finale legt Saxo er nog een laagje op.

2015: Neeltje-Jans

2016: Montpellier

2019: Albi

In Albi boekt Wout van Aert zijn eerste ritzege in de Tour in zijn carrière. Hij is de snelste van een uitgedund peloton, waar onder meer Thibaut Pinot, Rigoberto Uran, Richie Porte en Mikel Landa de kinderen van de rekening zijn.