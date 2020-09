Waaierrit, Puy Mary en Colombier: dit is het parcours in de tweede week van de Tour

10e etappe (dinsdag 8 september)

11e etappe (woensdag 9 september)

12e etappe (donderdag 10 september)

Het terrein is een stukje grilliger dan de voorbije dagen. Dit moet bij de baroudeurs en vrijbuiters als muziek in de oren klinken.

Het is ook de enige dag (neutralisaties niet meegerekend) waarbij we de kaap van 200 kilometer overschrijden.

13e etappe (vrijdag 11 september)

De speeltijd is nu echt voorbij: voor de klassementsmannen wordt het bittere ernst tijdens de 13e rit. Het traject telt 4.400 hoogtemeters, het hoogtepunt in de Tour. Volgens de organisatie kan deze rit in het Centraal Massief zelfs zwaarder doorwegen dan de aanstaande ritten in de Alpen.

14e etappe (zaterdag 12 september)

De Alpen staan voor de deur, maar de Tour telt natuurlijk ook klassieke overgangsetappes. Wie nog wat jus in de benen heeft en mentaal nog over voldoende veerkracht beschikt, kan hier een avontuur tot een goed einde brengen.

15e etappe (zondag 13 september)

Voor de renners opnieuw een dagje kunnen uitblazen, wacht hen nog een beestachtige rit met een sleutelrol voor de Grand Colombier.



De finish ligt voor het eerst op die reus, die eerder in de rit al van een andere kant beklommen zal worden.

De Ronde van de Ain had al een generale repetitie in petto, want de slotrit ging over deze wegen. Primoz Roglic was daar de primus van de klas.



Trekt hij ook naar de tweede rustdag als leider?