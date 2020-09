Vandaag D-day in de Tour: coronatests bij 650 mensen, hoe gebeurt dat?

Zoals in het protocol van organisator ASO was vastgelegd, volgt op de eerste rustdag in de Tour de France een nieuwe coronatest. Voor de Grand Départ in Nice waren al twee testrondes uitgevoerd.

Normaal zou iedereen vandaag getest worden, maar de Tour-bubbel (renners en stafleden van alle ploegen) bevat meer dan 650 leden. Door dat uitgebreide aantal werd zondag al gestart met de testcampagne.

Pas op dinsdagochtend zal de Tourorganisatie evenwel communiceren over de resultaten. Een en ander heeft te maken met de 'valse positieven'.

De voorbije weken hebben een paar renners positief getest, terwijl later bleek dat dit niet het geval was nadat de renners in kwestie al verwijderd waren uit de koers.

Om dit te vermijden wil de organisatie de kans geven op een hertest, zo vernam persagentschap Belga.

Het resultaat van een test is bekend binnen de twee uur. Stel dat er positief wordt getest op COVID-19, dan kan er een tweede test plaatsvinden, zodat de renner in kwestie alsnog zou kunnen starten op dinsdag in de tiende etappe.