Turner Jimmy Verbaeys kapt op zijn 27e met topsport

Jimmy Verbaeys (27) nam op de Olympische Spelen in Londen in 2012 deel aan de allroundcompetitie, die hij als 21e afsloot. Op het EK in Sofia in 2014 werd hij 8e.

In 2016 deed hij in Bern nog beter met een zevende plaats. Verbaeys nam ook aan tal van andere EK's en WK's deel, zowel individueel als met de Belgische allroundploeg.

Het beste individuele resultaat van Daan Kenis (26), die eveneens aan een hele reeks internationale kampioenschappen deelnam, was een 14e plaats op het EK in 2013 in de allroundfinale. Vorig jaar zorgde hij nog mee voor de 18e plaats in het teamklassement op het WK in Stuttgart.

Jonathan Vrolix (23) maakte op de WK's in 2015 en 2018 deel uit van de Belgische allroundploeg, die respectievelijk 17e en 19e werd.