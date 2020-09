Trainer over "wedstrijdbeest" Rosius: "Er komt veel op haar af, maar ze doet dat schitterend"

Rani Rosius heeft er een druk weekend op zitten. Op de Nacht van de Atletiek sprintte ze gisteren naar winst in 11"54 en vrijdag won ze ook op de Memorial van Damme de 100 meter met 11"41. "Er komt heel veel op haar af, maar Rani doet dat schitterend", zegt haar trainer Johan Baerts over het 20-jarige spurttalent.

Op het BK atletiek vorige maand zette Rani Rosius de furore die ze al maakte, nog wat meer kracht bij: de Limburgse verbeterde haar persoonlijk record op de 100 meter in een tijd van 11"39. Enkel Belgiës beste spurtster Kim Gevaert (11"04) liep sneller. Rosius maakt zichzelf een naam, vertelt trainer Johan Baerts, en dat is nieuw voor haar. "We hebben drukke weken achter de rug. Niet alleen qua wedstrijden, maar ook qua persbelangstelling. De interviews links en rechts, Rani gaat er schitterend mee om." "Ze weet zelf ook dat hier in Heusden-Zolder haar start beter was, maar het er daarna niet uitkwam zoals gewild. Rani is wel een wedstrijdbeest. Ze loopt op wedstrijden overwegend iets sneller dan op training." "Ik wil dat ze de adrenaline en stress die ze op zulke momenten voelt, omzet in positieve vibes. Ze moet ook genieten, dat heb ik haar van in het begin gezegd." (lees verder onder de Instagramfoto)

"Van zodra het mocht, nam ik Rani op in mijn bubbel"

"Het is een heel raar seizoen geweest. Vooral eentje met veel emotie", verklaart Baerts. "In het begin werden wedstrijden afgelast of uitgesteld. Dat was emotioneel niet altijd makkelijk om te dragen." "Plots stopten ook de trainingen. Van zodra we weer mochten, heb ik Rani meteen in mijn bubbel opgenomen. Die is ook nooit uitgebreid. Als coach ben je ook verplicht die veiligheid te garanderen naar je atleet en familie toe. Onze band is er alleen maar sterker door geworden."

2024 is niet echt het hoofddoel. Dat is een groot woord, maar dan moeten we er wel staan. Johan Baerts, trainer van Rani Rosius

"De focus van Rani is nog een werkpuntje. Er komt nu heel veel op haar af. Vroeger was niemand bezig met haar en nu komen er camerateams over de vloer. Wel steeds op ontspannen tijdstippen, maar de momenten waar ze langs de kant ligt en net niet moet overgeven, zijn er ook, hé. Dat is atletiek."

"2024 is niet echt het hoofddoel. Dat is een groot woord, maar dan moeten we er wel staan. We hopen dat er daarna ook nog veel hoofddoelen komen. Volgend jaar proberen we wel het EK bij de beloften mee te pikken."

"Afhankelijk van de tijden en de mogelijkheden staan misschien ook het EK en WK indoor op de agenda. Want je moet ook realistisch blijven en geen onnodige risico's nemen. Al zijn internationale kampioenschappen zeker wel een doel", besluit Baerts.

Rosius mag naar de ISTAF-meeting in Berlijn