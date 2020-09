Tadej Pogacar na zijn topweekend: "Toch ook wel een beetje verrast"

"Het wordt morgen een verraderlijke etappe"

Vrijdag verloor Pogacar nog meer dan een minuut in de waaieretappe naar Lavaur, maar na een dijk van een weekend doet de Sloveen van UAE weer helemaal mee voor de eindzege in de Tour.

"Het voorbije weekend was een ongelooflijke ervaring voor mij", zei Pogacar vandaag op de rustdag. "Ik wist dat ik in vorm was, maar ik had gisteren toch niet verwacht om te winnen."



"Ook de dag voordien was ik goed, toen ik een gat sloeg van 40 seconden. Dat was toch bijzonder. Ik was erg blij en ook wel een beetje verrast."

Morgen zou de wind wel eens opnieuw een hoofdrol kunnen spelen in de rit naar Saint-Martin-de-Ré. Heeft Pogacar daar geen schrik voor na de rampzalig verlopen waaierrit van afgelopen vrijdag?

"Vrijdag hebben we fouten gemaakt, maar morgen is een andere dag . Het is een ander deel van Frankrijk met een andere wind. Het zal een lastige rit worden als er zijwind is, maar we zijn voorbereid."

"Het wordt morgen een verraderlijke etappe. Het is vlak, maar aan de kust, dus we zullen wellicht veel wind hebben in de finale. Het wordt misschien zelfs moeilijker dan sommige bergritten, maar we hebben een sterk team met ervaren renners."

"Marco Marcato kent het peloton. Als er chaos is, probeer ik zijn wiel te houden. Ook Alexander Kristoff weet altijd uitstekend positie te kiezen."