Prijzengeld na 9 ritten: Jumbo-Visma is de slokop in de Tour de France

De prijzen worden pas aan de finish in Parijs verdeeld, maar na 9 etappes is de spaarpot van de meeste ploegen al aardig gevuld. Dankzij 3 ritzeges topt Jumbo-Visma de lijst. Voor Ineos is deze Tour voorlopig nog geen financiële voltreffer en dat geldt zeker niet voor Groupama-FDJ, dat helemaal onderaan hangt.