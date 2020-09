Oliver Naesen: "Ik kan me niet voorstellen dat iemand zo'n ernstig virus heeft"

Het korte fietstochtje van Oliver Naesen en zijn maats van AG2R werd vandaag onderbroken door een nieuwe coronatest.

"ASO had een grote zaal omgebouwd tot een testcentrum en elke ploeg had een tijdsslot waarin je de test moest laten afnemen", vertelt Naesen aan onze redactie. "Alles ging supervlot."

"Rond 9u dinsdagochtend kennen we de resultaten. Ik verwacht niet dat wij zelf voor dat tijdstip al meer zullen weten. Of dit ook voor ons spannend is? Ik weet het niet goed. Er hangt wel veel van af."

"Er wordt zeker over gepraat in het peloton, heel veel zelfs. Niemand is er volledig gerust in."

"Maar we beseffen ook dat het heel straf zou zijn mochten we hier al 9 dagen in de Tour zitten - met enorm zware ritten - zonder te weten dat iemand ziek is."

"Het kleinste mankement aan zijn lichaam voelt een renner meteen in de Tour in de bergen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zo'n ernstig virus heeft."

De passage door de Pyreneeën met heel veel fans riep wel vragen op. "Die vragen stellen wij onszelf ook. Zelfs de experten hebben geen antwoorden, laat staan een onnozel coureurke."

"Maar stel dat ik positief test... Ik lig op de kamer met Benoît Cosnefroy, de bergkoning. Dan moet hij ook naar huis. Dat vergeef ik mezelf nooit. Maar zoiets heb je niet in de hand. Je kunt jezelf niets kwalijk nemen."