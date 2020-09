Novak Djokovic reageert schuldbewust na diskwalificatie: "Het spijt me enorm"

"Ik bied mijn excuses aan aan de US Open en aan iedereen die geraakt is door mijn gedrag. Het spijt me", schreef de grote favoriet op de eindzege op Instagram.

Djokovic kon een 4e titel pakken in New York, zijn 18e grandslamtitel. Hij was in dit speciale coronajaar nog ongeslagen. Maar gisteravond verloor de nummer 1 een moment zijn kalmte, waarmee hij dat allemaal op het spel zette.

Toen hij op het eind van de 1e set zijn opslagspel verloor, mepte hij een bal onbedoeld op de lijnrechter. De vrouw kreeg even geen lucht meer en ging door de knieën. Djokovic zag meteen zijn fout in, ging bij de vrouw checken of ze oké was, maar kreeg daarna te horen dat zijn toernooi erop zat. (lees voort onder tweet)