Michael Rasmussen over Tour 2007 & Tour 2020: "Mijn ontslag sloeg nergens op"

"Stom van de ploeg om mij als leugenaar te bestempelen"

25 juli 2007, het is de dag die Michael Rasmussen nooit meer zal vergeten. De Deen had de Tour-winst voor het grijpen na zijn ritzege op de Col d’Aubisque, maar werd ’s avonds in Pau door zijn eigen Rabobank-team uit de Ronde van Frankrijk gezet én ontslagen.



Rasmussen had in de aanloop naar de Tour gelogen over zijn whereabouts. Hij had niet in Mexico, maar in Italië getraind. 13 jaar later heeft de Deen het nog altijd moeilijk met de beslissing van Rabobank.

“Deels kan ik begrijpen dat er commerciële belangen meespeelden, maar ik denk ze bij Rabobank over het hoofd zagen wat de gevolgen zouden zijn. Want ik ben niet het type dat zich zomaar bij de feiten neerlegt.”

“Iedereen binnen het teammanagement wist toen ook wat er gaande was. Het was stom van de ploeg om mij als leugenaar te bestempelen in een periode waarin zij EPO verdeelden in de bus en mij ook in contact brachten met de bloedbank in Oostenrijk."

“Het sloeg nergens op dat ik ontslagen werd, omdat ik verkeerde info gegeven had. Iedereen binnen het team wist dat ik toen niet in Mexico was. Het teammanagement stond onder enorme druk van de bank. Het was geen beslissing van het team, maar van de bank. Zij bekeken het op lange termijn. Maar uiteraard was er ook druk van Tour-organisator ASO.”