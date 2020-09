Huwelijk en Roland Garros voor David Goffin: "Goed recupereren na US Open"

Tussen de US Open en Roland Garros stapt David Goffin in het huwelijksbootje, maar de focus blijft toch vooral op het tennis liggen. "Ik zal eerst goed moeten recupereren", vertelt Goffin.

"Na mijn terugkeer naar Europa moeten ik me dan voorbereiden op een andere ondergrond. Eerst het lichaam voorbereiden op het glijden op gravel, op iets langere punten en op andere looplijnen. Gravel vraagt meer voorbereiding. Ik probeer me klaar te stomen voor Roland Garros. Dat is zeker en vast een doel."

In de aanloop naar Roland Garros neemt Goffin deel aan het ATP-toernooi van Rome, dat volgende week maandag van start gaat. "Ik zal met mijn coach Thomas Johansson bekijken hoe we het programma gaan samenstellen. Eerst zullen we zien of alles in orde is, zodat we kunnen terugkeren."

"Fysiek voel ik geen pijntjes, niets verhindert me te spelen. Ik was graag een ronde verder geraakt in New York, maar ik heb de kans niet gegrepen. Dat is jammer, maar ik denk dat er nog kansen volgen. Ik moet me opnieuw concentreren. Ik hoop dat het op Roland Garros nog beter zal gaan."