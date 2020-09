Wout van Aert (25) is een van de kleurrijke figuren in de eerste week van de Ronde van Frankrijk. Van Aert won de voorbije dagen 2 ritten in de Tour, die hij vorig jaar abrupt moest verlaten na een valpartij in de tijdrit in Pau. Radiocollega Tom Vandenbulcke maakte deze montage over het jaar van Van Aert: "De wonderbaarlijke comeback van de alleskunner"