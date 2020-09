Geheim van de leider in Sporza Tourmanager: "Vooral veel sprinters"

"De leidersplaats kwam wel een beetje onverwacht", zegt Bjorn. "Ik heb vorig jaar meegedaan en toen was het resultaat niet denderend. Dit jaar heb ik wat meer nagedacht."

Een snelle blik op zijn ploeg vertelt al veel: Peter Sagan, Caleb Ewan, Giacomo Nizzolo en Wout van Aert. "Ik heb vooral veel sprinters gekozen", verklapt hij. "Die zullen bij elke sprint wel heel wat punten scoren. Een klassementsman, die moet lossen op een klim, zal snel veel plaatsen en tijd verliezen."

"Wout van Aert mocht ook niet ontbreken in mijn ploeg. Ik ben zelf van de Kempen en dus een fan van Wout. En ik werk sinds vandaag voor Soudal, dus ik was ook verplicht om Caleb Ewan in mijn ploeg te steken."

"Ik heb ook wat geluk gehad met enkele renners die maar 2 miljoen hebben gekost. Nans Peters en Tom Skujins eindigden in de rit naar Loudenvielle als 1e en 2e. Daar krijg ik veel punten cadeau, want dat kon ik vooraf niet weten."