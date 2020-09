Frederik Van Lierde: "Hawaï de belangrijkste, maar ook trots op 5x Nice"

Zondag neemt triatleet Frederik Van Lierde na een succesvolle carrière afscheid van de sport. "Ik ben heel tevreden over mijn carrière, maar ik ben ook wel blij dat het nu voorbij is", vertelt Van Lierde aan Sporza.

Afgelopen weekend werd Frederik Van Lierde 9e in de halve Ironman van Les Sables-d’Olonne, zijn laatste internationale triatlon. Komend weekend is het helemaal afgelopen, met een halve triatlon in zijn thuisbasis Menen. "Mijn hele seizoen is samen te vatten in 8 dagen", glimlacht Van Lierde. "Dat is jammer, maar ik ben ook wel supercontent dat ik nog een paar wedstrijden kan doen." "Ik had me voorgenomen om toch te proberen op het hoogste niveau te eindigen en ik voelde me dit weekend wel vrij goed. Ik had het gevoel dat ik nog meedeed. De 9e plaats is geen topresultaat, maar het lag wel dicht bijeen. Er is ook heel hard gekoerst. Ik was 5 minuten sneller dan vorig jaar, toen ik won."

In zijn "afscheidsweek" is Van Lierde dus tevreden over zijn vorm. "Ik zou toch niet graag hebben dat ik naar huis gereden wordt in mijn laatste wedstrijden. Ik wil het strijdtoneel met opgeheven hoofd verlaten." "Over mijn carrière ben ik heel tevreden, maar ik ben ook blij dat het nu voorbij is. Ik heb het gevoel dat ik er het maximum uitgehaald heb. Ik heb gewonnen in Hawaï en was ook 5x de beste in Nice. Daarnaast heb ik nog veel mooie wedstrijden gewonnen." "Hawaï was sowieso mijn belangrijkste zege. Als je daar wint, verandert er veel. Maar ik ben ook trots op mijn 5 zeges in Nice, toch een klassieker in de triatlonsport. Als je die 5x op je naam kunt zetten, dan is dat toch speciaal."

Frederik Van Lierde was 5x de beste in Nice.

"Mijn afscheid wordt geen criterium"

Frederik Van Lierde had ook graag nog eens geschitterd in zijn geliefkoosde Nice, maar die wedstrijd kon niet doorgaan door het coronavirus. Nochtans was de Zuid-Franse stad wel het decor voor de Tourstart. "Op zo'n moment zie je duidelijk dat er in de sport en in de maatschappij met twee maten en twee gewichten gewerkt wordt. Dat is niet fair", vindt Van Lierde. "Als het voor het wielrennen mag, dan voor ons ook. Als je de maatregelen respecteert en met de juiste aanpak is het perfect mogelijk om op een veilige manier aan triatlon te doen." Wél nog triatlon komende zondag in Menen, Van Lierdes thuisbasis. "Dat wordt mijn afscheidswedstrijd, in eigen stad, met allemaal mensen die mij goed kennen. Dat wordt heel mooi." "Er zullen veel toppers komen die ook in Les Sables-d’Olonne aan de start stonden. Het is niet de bedoeling dat het een criterium wordt. Ik wil op een sportieve en hoogstaande manier afscheid nemen van mijn sport. We zullen zondag wel zien wie de sterkste is."