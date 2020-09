Frank Raes over Mister 100 Toby Alderweireld: "Een sobere topvoetballer"

De Nations League-wedstrijd tegen IJsland vanavond wordt voor Toby Alderweireld zijn 100e interland. Voetbalcommentator Frank Raes zwaait met lof naar de 31-jarige Tottenham-speler. "Hij hoort in de top 10 van beste Belgische centrale verdedigers in de geschiedenis."

Zijn maatje Jan Vertonghen was de eerste Rode Duivel die de kaap van de 100 interlands rondde. Intussen tellen ook Eden Hazard en Axel Witsel al meer dan 100 caps en dus wordt er wat minder van opgekeken dat ook Toby Alderweireld zich vanavond bij dat selecte clubje zal voegen. "Dat er niet zoveel ruchtbaarheid aan gegeven wordt, typeert Toby Alderweireld ook wel een beetje", vindt Frank Raes. "Toby is een bescheiden jongen, maar altijd aanwezig als het moet." "Hij heeft altijd zijn matchen gespeeld en hij is nog maar 31. Er kunnen er nog heel wat bijkomen. Alderweireld is sinds 2009 Rode Duivel en is al bijna 11 jaar een vaste waarde. Dat is toch een enorme prestatie."

Bij Tottenham heeft hij eens een seizoen gehad waarin hij maar 9 overtredingen maakte. Dat is echt onwaarschijnlijk. Frank Raes

Frank Raes kan genieten van de fraaie diagonale pass die Alderweireld in zijn voeten heeft. "Dat zit echt in zijn spel, die lange strakke bal. Dat is echt heel mooi", klinkt het. "Hij maakt ook zeer weinig fouten. Hij is een heel sobere speler. Bij Tottenham heeft hij eens een seizoen gehad waarin hij maar 9 overtredingen maakte. Dat is echt onwaarschijnlijk. Misschien mist hij wat wendbaarheid, maar dat maakt hij goed door zijn positiespel. Dat is echt heel goed."

Toby Alderweireld is al sinds 2009 Rode Duivel.

"Top 10 van beste Belgische centrale verdedigers"

Toby Alderweireld kende een gestage opmars naar de top: van Germinal Beerschot ging het over Ajax, Atletico Madrid en Southampton naar Tottenham, waar hij nu al jaren een van de sterkhouders is. "Hij heeft zijn carrière perfect opgebouwd", weet Frank Raes. "Alleen in dat seizoen bij Atletico heeft hij niet vaak gespeeld, maar ik denk dat hij daar heel veel geleerd heeft van een topverdediger als Diego Godin en ook van een trainer als Diego Simeone." "Vergeet ook niet dat hij al 2 keer een Champions League-finale gespeeld heeft, met Atletico en met Tottenham. Dat is toch nog altijd vrij uitzonderlijk voor een Belg, ook al verloor hij wel 2 keer."

Bij Atletico heeft Alderweireld niet vaak gespeeld, maar ik denk dat hij daar heel veel geleerd heeft van Godin en Simeone. Frank Raes

"Alderweireld is een speler die zelden in vraag gesteld wordt en ook niet vaak geblesseerd is. Ook niet de grootste prater: hij wil vooral op het veld tonen wat hij kan. Vroeger stak hij zich misschien wat weg, maar hij is uitgegroeid tot een man met persoonlijkheid en karakter." "Hij is gewoon een sobere en degelijke topvoetballer. Als je 100 caps haalt, dan ben je goed, dat kan niet anders. Hij hoort zeker in de top 10 van beste Belgische centrale verdedigers in de geschiedenis, misschien wel top 5."