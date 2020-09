Foden en Greenwood uit Engelse selectie gezet na overtreding coronaregels

De Engelse sensatiepers heeft weer een sappig verhaal beet. Internationals Mason Greenwood en Phil Foden zouden na de zege tegen IJsland in de Nations League twee vrouwen hebben meegenomen naar het hotel.

Bondscoach Gareth Southgate wou de roddelpers niet nog meer munitie geven. "Wat er precies is gebeurd, moeten we nog uitzoeken", zei hij. "Op dit moment hebben we voldoende informatie."

"Ze hebben de coronaregels in onze veilig bubbel overtreden. We moesten heel snel beslissen opdat ze geen contact meer hadden met de rest van het team. Ze zijn naïef geweest, maar we hebben gepast gereageerd. Ze hebben hun excuses ook aangeboden."

Foden stond in de basis in de 0-1-zege tegen IJsland. Greenwood viel in de slotfase in. Engeland neemt het morgen in Kopenhagen op tegen Denemarken.