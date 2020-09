Dirk Gerlo: "Djokovic zal zich bij terugkeer ongelofelijk moeten beheersen"

Novak Djokovic heeft vroeger dan verwacht zijn koffers moeten pakken op de US Open. De nummer 1 van de wereld verloor even de controle in de achtste finale en mepte (onbedoeld) een bal uit frustratie tegen het strottenhoofd van een lijnrechter. "Een diskwalificatie was dan ook de correcte beslissing", zegt Dirk Gerlo. "De stoelscheidsrechter had die beslissing zelfs onmiddellijk mogen nemen. Nu moest eerst de toernooidirecteur nog op het veld komen, waardoor het erg lang duurde." "Er is een Grand Slam Rulebook, waarin de sancties staan voor "aggravated behaviour" en "unsportsmanlike conduct". Eigenlijk wist Djokovic dus al hoe laat het was." "Hij heeft dan ook geen goede beurt gemaakt door nog 10 minuten te discussiëren. "Ze moet toch niet naar het ziekenhuis?", zei hij. Een heel vreemde uitspraak. Dat hij dan ook nog is vertrokken zonder excuses of een persconferentie, zal hem geen deugd doen."

"Djokovic laat 18e grandslamtitel zomaar liggen"

Waarom kon Djokovic het hoofd niet koel houden? "Hij zit in een heel moeilijke periode", weet Gerlo. "Ten eerste voelde hij een enorme sportieve druk." "Zonder de nummers 2 en 3 van de wereld in New York had hij een geweldige kans om te winnen. Maar hij laat een 18e grandslamtitel zomaar liggen en komt niet dichter bij absoluut recordhouder Roger Federer." "Djokovic wil graag ook even geliefd zijn bij het publiek als Federer en Nadal. Dat komt niet altijd even goed over." "Niet iedereen gaat op dezelfde manier met die druk om. Djokovic heeft temperament en je zag in de achtste finale dat de frustraties zich aan het ophopen waren."

Je zag dat de frustraties zich aan het ophopen waren.

"Ook extrasportief maakte Djokovic geen goede beurt"

"Ook extrasportief heeft Djokovic de voorbije weken geen goede beurt gemaakt. Eerst organiseerde hij de Adria Tour, een reeks liefdadigheidstoernooien waar geen rekening werd gehouden met het coronavirus." "Toen het toernooi werd stopgezet, verdween de Serviër plots van het toneel. Hij was eerst naar huis gevlogen vooraleer hij zich liet testen. Dat was toch een smet op zijn blazoen." "Niet veel later zei hij dat hij geen voorstander was van een vaccin en dat hij nog twijfelde over zijn deelname aan de US Open, omdat hij de voorwaarden te streng vond. Die uitspraken zijn toch als een boomerang in zijn gezicht teruggekomen." "Ook op zijn voorstel voor een aparte spelersvakbond (PTPA) is heel wat kritiek gekomen. In eerste instantie waren de vrouwen er niet bij betrokken en ook Nadal en Federer waren er niet bij. Dat komt toch niet goed over."

"Hoe zal Djokovic dit allemaal verwerken?"