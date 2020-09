Courtois krijgt rugnummer 1 bij Real: "In voetsporen van Casillas"

Het ongeluksnummer 13 heeft Thibaut Courtois al heel wat geluk gebracht. Met vijf landstitels in België, Spanje en Engeland is onze nationale doelman nog allesbehalve bijgelovig.

Toch ruilt Courtois zijn vaste nummer in voor het "symbolische" rugnummer 1 bij Real Madrid. "Het was een eer toen Real me vroeg om met "Numero Uno" te spelen", zegt hij. "Het is de ultieme beloning om het vorige seizoen te vieren."

"Ik heb alleen maar goede herinneringen aan het rugnummer 13, maar rugnummer 1 heeft een belangrijke symbolische waarde. Ik volg bij Real Madrid in de voetsporen van iconen als Iker Casillas, Ricardo Zamora en Francisco Buyo."

"Het is geen geheim dat Casillas mijn grootste voorbeeld is. Hij droeg het rugnummer 1 bij Real Madrid in verschillende Champions League-campagnes en heeft er zelfs enkele records mee gebroken. Ik hoop er even geweldige momenten mee mee te maken."