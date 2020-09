CCC loopt verder leeg: Matteo Trentin tekent 2 jaar bij UAE

Trentin, die van 2012 tot 2017 voor Quick Step reed, waarna in 2018 en 2019 Mitchelton-Scott volgde, is blij met deze langdurige overeenkomst. "UAE is een ambitieus team, dat het goed doet. Ik hoop daartoe bij te dragen."

"Een team vinden dat een lang en ambitieus project heeft, is niet makkelijk te vinden in deze periode. Ik ben er trots op dat ze vertrouwen hebben in mij. Nog een extra factor is dat ik al heel wat renners en stafleden ken, wat de integratie makkelijker zal maken."

Hij stipt meteen ook al ambities aan voor de komende jaren. "Eerst en vooral heb ik nog een rekening openstaan op het WK. Daar wil ik graag één plaats beter doen dan vorig jaar. Dan heb je ook Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ik wil ook wel eens een gooi doen naar de groene trui in de Tour."

UAE-teambaas Mauro Gianetti: "Matteo is een flinke versterking voor ons team, in het bijzonder voor de klassiekers. Hij heeft bewezen dat hij een heel verscheiden renner is die in verschillende koersen kan scoren. Hij is ook heel snel. We houden van zijn manier van koersen en van zijn winnaarsmentaliteit."