Alderweireld: "Beste tegenstander in 99 duels? Eden Hazard op training"

Jan Vertonghen, Eden Hazard en Axel Witsel gingen hem voor, maar ook Toby Alderweireld staat morgen aan de aftrap van zijn 100e interland voor de Rode Duivels. "100 wedstrijden, dat wil toch zeggen dat je een mooie bijdrage hebt geleverd aan de successen van België", opende Alderweireld. "Of dat privileges oplevert? Nee, maar het is wel leuk om het respect te voelen." "Ik voel me vereerd dat ik tot een select groepje kan toetreden en ik ben toch trots dat ik iconen zoals Jan Ceulemans ben mogen voorbijgaan." In Ekeren gingen zelfs stemmen op om het standbeeld van Leopold II te vervangen door een exemplaar van Alderweireld. "Daar moest ik toch eens mee lachen", zegt Alderweireld. "Dat zou ik zelf nooit doen, maar het is wel leuk dat mensen eraan denken."

Ik ben toch trots dat ik iconen zoals Jan Ceulemans ben mogen voorbijgaan.

"Onder Wilmots groeide geloof in ons kunnen"

Alderweireld heeft de groeispurt van de Rode Duivels van dichtbij meegemaakt. "Onder Marc Wilmots groeide het geloof in ons kunnen", vertelt hij. "Als supporter had ik nog tegenslag na tegenslag meegemaakt, maar plots begon iedereen op clubniveau een heel hoog niveau te halen. We voelden dat we op een goede dag iedereen konden verslaan en dat werd steeds meer een constante." Over zijn beste herinnering bij de Rode Duivels moet Alderweireld dan ook niet lang nadenken. "De kwartfinale tegen Brazilië op het WK. Toen hebben we alles getoond wat deze ploeg kan brengen. De energie, de passie, de vechtkracht, de kwaliteit in de counters. Het was oer-Belgisch." Maar Neymar is niet de beste tegenstander die hij al in de ogen keek bij de Rode Duivels. Wel: "Eden Hazard op training", grapt Alderweireld. "Dat is het beste antwoord dat ik kan geven." (Lees verder onder de video.)

Carrasco weg, Batshuayi terug

Alderweireld is een zekerheid in de opstelling van Roberto Martinez tegen IJsland, maar de bondscoach heeft nog wat puzzelwerk. Romelu Lukaku en Brandon Mechele volgden een individuele trainingssessie en zullen niet in actie komen. Yannick Carrasco werd terug naar Madrid gestuurd. "Na de Europa League-campagne kan Lukaku nog maar één wedstrijd afwerken", verklaart Martinez. "Michy Batshuayi krijgt nu een kans. We willen vooral zien waar iedereen nu staat. Batshuayi oogt scherp." "Ook Kevin De Bruyne is klaar om te starten. Hij was bij Manchester City al aan de voorbereiding begonnen en kan een volledige match aan. Eden Hazard voelt zich goed, maar de vraag is of hij al speelklaar is. Binnen 9 maanden beginnen we aan de voorbereiding van het EK en we willen geen risico's nemen."

Binnen 9 maanden beginnen we aan de voorbereiding van het EK en we willen geen risico's nemen. Roberto Martinez