VIDEO: Na 18 jaar scoort Robben zijn eerste voor Groningen

Arjen Robben huldigde enkele jaren geleden nog zelf het Euroborg-stadion van Groningen in, zondag scoorde hij er zijn eerste goal sinds hij opnieuw voor Groningen speelt.

Robben kreeg de bal na 17 minuten spelen na een voorzet vanaf links voor zijn linkervoet. Vanaf de rand van het zestienmetergebied schoot de Nederlandse oud-international laag en precies over de grond in de hoek raak. In de tweede helft mocht hij rusten.

Op 28 april 2002 scoorde Robben voor het laatst voor Groningen, toen tegen De Graafschap. Na avonturen bij PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München, keerde hij deze zomer (na al een jaar te zijn gestopt) terug bij FC Groningen.