VIDEO: Cynthia Bolingo verpulvert Belgisch record 300 meter op Nacht van de Atletiek

Rani Rosius heeft net als op de Memorial de 100 meter gewonnen. Op haar thuispiste sprintte de 20-jarige atlete naar 11"54.

Bij haar persoonlijk record (11"39) kwam ze niet in de buurt. Dat laatste lukte Eliott Crestan wel. De Belgische hoop op de 800 meter deed gevoelig beter dan zijn persoonlijke topchrono (1'46"84). In Heusden liep hij de dubbele ronde in 1'46"16 stond. Crestan mag zich nu de nummer 9 aller tijden in België noemen.

Nog op de 800 meter, bij de vrouwen dan, kwam Renée Eykens op een 6e plaats niet in de buurt van haar 4 jaar oude persoonlijk record (2'00"00 in Rio). Ze klokte af in 2'03"55 en moest de 21-jarige belofte Mirte Fannes voor zich dulden (2'03"47).

Op de 1.500 meter bleef Isaac Kimeli met 3'37"60 ruim een seconde boven zijn persoonlijk record. Belofte Tim Van de Velde liep op zijn 20e naar een knappe 3'38"15.

Op de horden gingen de overwinningen telkens naar Belgen, maar niemand kwam in de buurt van zijn of haar persoonlijk record. Anne Zagré won de 100 meter horden in 13"33, Michael Obasuyi de 110 meter horden in 13"68. Europees beloftekampioene Paulien Couckuyt was de sterkste op de 400 meter horden in 56"81.

Ismael Debjani, Belgisch recordhouder op de 1.500 meter, heeft een sterk debuut gemaakt op de 5.000 meter. Hij liep naar een vierde plaats in 13'34"50.

Beste Belg was Debjani niet in Heusden. Die eer was weggelegd voor Robin Hendrix, die naar de tweede plaats liep in 13'25"52 en daarmee ruim 5 seconden boven zijn persoonlijk record bleef.