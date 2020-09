Tim Wellens: "Een ritzege in de Vuelta zou een mooi einde van 2020 zijn"

Deze week trainen Gilbert en Wellens samen. "Phil is een heel gemotiveerd persoon en hij zal er alles aan doen om er weer te staan. Het is iemand met een enorm palmares en hij heeft nog altijd de gretigheid van een 20-jarige."

De boosdoener was een zware val op training, waar Wellens schaafwonden en diepe vleeswonden aan overhield. "Het heeft even geduurd vooraleer er beterschap kwam, maar nu gaat het elke dag beter en beter", gaat Wellens voort.

"Ik probeer de Tour elke dag te volgen", vertelt hij aan Sporza. "Toen de renners hier in Monaco passeerden ben ik ook even gaan kijken. Al doet het natuurlijk pijn dat ik niet kan meerijden."

Nadat Tim Wellens vorig jaar 15 dagen met de bolletjestrui had mogen pronken in de Tour, valt het hem nu nog altijd zwaar dat hij deze editie moet missen.

"Uitkijken naar Waalse klassiekers en Vuelta"

Ook Tim Wellens heeft al gretig zijn doelen gesteld voor de rest van het seizoen. "Het eerste doel zou misschien het WK kunnen zijn, maar ik kijk vooral uit naar de Waalse klassiekers en de Vuelta. Een ritzege in Spanje zou voor mij een mooi einde van 2020 betekenen", zegt hij.



Lotto-Soudal kreeg aan het begin van de Tour met heel wat pech af te rekenen. Gilbert en Degenkolb vielen na rit 1 al weg. "Ik denk wel dat het duidelijk is dat iedereen bij de ploeg positief is gebleven en vooruit is blijven kijken. Dat heeft gerendeerd in een ritzege van Caleb Ewan."

"Op het einde van de Tour zullen er niet veel ploegen een rit binnengehaald hebben. Je mag niet onderschatten hoe moeilijk dat is, een etappe winnen."

