Sven Nys: "Bernal zal nog het meest groeien, Roglic moet proberen te houden wat hij heeft"

De Slovenen waren aan de macht in de tweede Pyreneeënrit in de Tour: de ritzege voor Tadej Pogacar, het geel voor Primoz Roglic. Maar wie heeft nu de beste kaarten voor het geel in Parijs? Karl Vannieuwkerke besprak het gisteravond in Vive le Vélo met Sven Nys, Nico Mattan en Geert De Vlieger.

Mattan: "Om de Tour te winnen heb je een sterk team nodig en dat heeft Pogacar niet"

Amper 21 is hij, maar Tadej Pogacar heeft zich het voorbije weekend wel nadrukkelijk ontpopt tot een van de kandidaten voor de Tour-zege. Sven Nys gelooft dat geel in Parijs mogelijk is voor de jonge Sloveen.



“De kans is echt bestaande. Als ik zie wat hij de laatste dagen uit zijn benen schudde, dan kijk ik echt uit naar die laatste week. Hij is nog jong en moet nog een heel zware klus afwerken, terwijl Roglic en Bernal meer ervaring hebben. Maar de explosiviteit in zijn aanvallen, dat ziet er heel goed uit." Bij Nico Mattan zijn er toch meer twijfels over de winstkansen van Pogacar. “Ik ben fan van Pogacar, maar om de Tour te winnen heb je een team nodig en ik denk niet dat hij zo’n sterk team heeft als het Jumbo-Visma van Roglic.” Ook tactiek speelt een rol in deze Tour. Volgens Nys heeft Roglic in de eerste Pyreneeënrit een kans laten liggen. “Voor mij blijft het heel vreemd dat Roglic toen niet meesprong met Pogacar. Ik heb me laten vertellen dat hij vanuit de volgauto de opdracht gekregen had om enkel te volgen. " "Als je dan ziet hoe Bernal zondag voor de dag kwam ten opzichte van zaterdag, dan hebben ze zijn zwakke dag niet benut. Ik denk dat Bernal alleen maar beter gaat worden."

Nys: "Het psychologische spel zal ook een rol spelen"

In de 4e rit werd Pogacar tweede na Roglic, gisteren keerden ze de rollen om. Moet de concurrentie stilaan een Sloveense entente vrezen? Mattan ziet het niet meteen gebeuren. “Ze zijn natuurlijk alle 2 van Slovenië en ik denk dat ze ook goed overeenkomen. Maar ik geloof niet dat ze daarom zullen samenwerken.” Op de top van de Marie Blanque kwam Pogacar bijna ten val na een duel met Roglic voor de boniseconden. De Slovenen losten het op met een handshake. Veelbetekenend, vindt Geert De Vlieger. “Dat zegt toch veel. Als je elkaar echt apprecieert en veel voor elkaar over hebt, dan kom je tot een handshake. Anders zeg je gewoon even sorry.” Ook Nys gelooft wel in een samenwerking tussen Roglic en Pogacar. “Vandaag zullen ze allebei de ambitie hebben om de Tour te winnen, maar op een bepaald moment gaat er toch ergens een verschil komen. Dan denk ik dat het Sloveens duo elkaar beter zal verstaan, dan Bernal en een Sloveen. Ik ben benieuwd, het psychologische spel zal ook een rol spelen.”

Pogacar tikt Roglic aan, de Slovenen lossen het op met een handshake

Nys: "Jumbo-Visma had Dumoulin langer in de wachtkamer moeten houden"

Jumbo-Visma heeft met Roglic de gele trui te pakken, maar helemaal vlekkeloos verliep het Pyreneeënweekend niet voor de Nederlandse ploeg. Sven Nys mocht het rapport opmaken. “In de tweede Pyreneeënrit vond ik ze heel sterk, daar hebben ze de perfecte koers gereden. Maar ik had Dumoulin zaterdag langer als 2e kopman proberen uit te spelen. Ik denk dat de manier waarop Wout van Aert op kop rijdt Dumoulin heeft doen twijfelen. Hij voelde zich geen 2e kopman waard en heeft toen beslist om de handdoek te gooien en alles op Roglic te zetten.” “Maar het is gewoon Van Aert die zo hard fietst en het is niet Dumoulin die echt slecht is. Ik denk dat ze hem zaterdag iets langer in de wachtkamer hadden moeten zetten en dan had Roglic misschien ook in de 1e Pyreneeënrit tijd kunnen pakken op Bernal."

Nys: "Je mag Bernal niet onderschatten in de laatste week"