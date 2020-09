Renée Eykens is streng voor zichzelf: "Ik loop een beetje achterlijk"

Renée Eykens eindigde gisteren in Heusden op de 6e plaats in 2'03"55. "Tactisch heb ik niet echt op niveau gelopen", reageert de 24-jarige bij Sporza. "De ene keer liep ik te veel langs de binnenkant, de andere keer zat ik weer aan de buitenkant. Dat was allesbehalve ergonomisch."

"Ik wilde mijn tegenstanders zo afblokken, maar dat heeft me energie gekost in de laatste meters. Een beetje achterlijk", is de revelatie van Rio streng voor zichzelf.



"Ik moet wat harder worden en meer van me afbijten", vindt Eykens. "Op kampioenschappen lukt me dat beter: dan kijk ik naar niemand en doe ik mijn eigen ding."



"Ik voel dat ik aan het groeien ben. Ik trainde nooit sterker, maar de chrono volgt niet. Frustrerend, ik loop tijden die ik als junior ook al neerzette."



Eykens bekijkt de Nacht van de Atletiek als een gemiste kans. "In een wedstrijd 800 meter moet je meteen goed lopen en ik struikel net niet over mijn eigen voeten, tja."