Primoz Roglic: "Ik zal de gele trui met trots dragen"

Roglic snoepte het geel af van Adam Yates, maar de Sloveen greep wel net naast de ritzege. Zijn landgenoot Tadej Pogacar bleek te sterk. “Ik dacht dat ik vandaag ook de ritzege ging pakken, maar ik doe mijn hoed af voor Pogacar. De rit winnen was natuurlijk nog mooier geweest. Maar je pakt niet elke dag de gele trui, dus we mogen heel blij zijn."

"We waren vandaag niks bijzonders van plan. We gingen het verloop van de rit gewoon afwachten. Er werd van bij de start een hoog tempo opgelegd en ik zag dat iedereen in onze ploeg gemotiveerd was. Toen heb ik beslist om ervoor te gaan."

Roglic strooide alweer met complimenten naar zijn ploeg. "De ploeg heeft opnieuw fantastisch werk geleverd. We bepaalden het tempo en ik was de hele dag enorm goed omringd. Het was mooi om op het einde mijn eigen kans te gaan."

Het leverde uiteindelijk dus net geen ritwinst op, wél het geel. "Het is echt mooi. Het is de eerste keer dat ik de gele trui mag dragen. Hier droom je van als je profrenner wordt. Ik ben ontzettend blij, ook voor de ploeg. Deze gele trui is ook voor hen. Ik zal hem met trots dragen."

Verandert de gele trui nu iets aan de aanpak van Jumbo-Visma? "Ik denk dat er niet veel zal veranderen voor ons team. Het geel in Parijs blijft ons doel, dus we moeten geconcentreerd blijven en elke dag ons best doen."