Pierre Gasly (24) na zijn allereerste Formule 1-zege: "Kan het bijna niet geloven"

De Formule 1-coureurs serveerden vanmiddag een doldwaze race in Italië met Pierre Gasly als winnaar. Hij zorgde voor een eerste Franse GP-zege in bijna een kwarteeuw. In mei 1996 was het Olivier Panis die op het hoogste schavotje stond in de GP van Monaco.

"Eerlijk, ik kan het bijna niet geloven", stamelde Gasly na afloop. "Ik besef niet helemaal wat er allemaal gebeurt. Het was zo'n gekke race."

Voor het eerst sinds de zege van Kimi Räikkönen in een Lotus in de GP van Australië begin 2013 won er geen Mercedes, Ferrari of Red Bull, wel een auto van het bescheiden Italiaanse team AlphaTauri.

Gasly: "Op anderhalf jaar hebben we al zoveel beleefd, met eerst die podiumplaats en nu een GP-zege. Ik heb er geen woorden voor."

"Wat ik wel weet, is dat ik het allemaal te danken heb aan dit team. Zij hebben me alles gegeven: de kans om te debuteren in de F1, steun, een podium en een zege. Ik kan hen niet genoeg bedanken."