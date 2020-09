Marc Hirschi na z'n heroïsche solo: "Ik ben triestig, ik was er zo dichtbij"

Net als in de tweede rit in Nice was Marc Hirschi heel dicht bij de ritzege en na die solo van 90 kilometer was die zege hem vandaag zeker gegund. "Ik ben een beetje triestig, ik was er zo dichtbij", zei de Zwitser van Sunweb.

"Het was niet zoals gisteren toen de vlucht een vrijgeleide kreeg en dat was jammer. Ik wist dat ik het niet zelf in handen had, dus heb ik me geconcentreerd op mijn plan en mijn eigen tempo."

"Op de laatste beklimming geloofde ik niet meer in de ritzege, want ze kwamen snel. Ik ben vol in de afdaling gegaan en op 3 kilometer van de finish zei de ploegleider dat ik beter zou wachten, proberen te herstellen en voor de sprint gaan. Pogacar was helaas net te snel."

"Natuurlijk ben ik blij met mijn prestatie, maar het is nu de tweede keer dat ik zo dicht bij de zege kom. Ik wou winnen en dus ben ik heel ontgoocheld. Ik hoop dat ik nog kansen zal krijgen, de Tour duurt nog twee weken."