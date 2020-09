David Goffin is niet bang van de Canadees met "de superarmen"

David Goffin (ATP-10) probeert zich komende nacht onze tijd in New York voor de eerste keer in zijn carrière te plaatsen voor de kwartfinales van de US Open, het enige grandslamtoernooi waarin dat nog niet gelukt is. In het Arthur Ashe-stadion staat hij tegenover de 21-jarige Canadees Denis Shapovalov (ATP-17).