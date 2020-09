Weer een pion minder bij Lotto-Soudal, ook debutant Steff Cras geeft op

De 2e Pyreneeënrit met aankomst in Laruns was er te veel aan voor Steff Cras. De Tourdebutant verzeilde al vroeg in de 9e rit achteraan het peloton en net voor de top van de Marie-Blanque hield hij het voor bekeken.

"Al van bij de start had ik last van mijn rug", zegt Cras. "Eigenlijk is dat al sinds mijn val in de openingsrit in Nice, maar elke dag koerste ik verder. Elke dag trek ik me een beetje scheef in de koers, maar eigenlijk viel dat mee de voorbije dagen omdat er nog niet echt hard gekoerst werd."

"Dat echte klimmen gebeurde vandaag al meteen vanaf de eerste col en ik voelde dat ik nog amper kracht had in de benen. Ik kon niet eens 200 watt trappen. En dan weet je dat het een lange dag zal worden."

"Ik heb er alles aan proberen te doen om binnen de tijd te arriveren, maar ik voelde op het eind dat het moeilijk zou worden. De benen wilden wel, maar de rug wou niet mee en ik had geen kracht. Dat is heel jammer."

"Ik had me mijn eerste Tour wel anders voorgesteld. Het was wonderlijk, ik heb zo lang mogelijk mijn best gedaan, maar op deze manier kan ik niet verder koersen. Ik moet eerst volledig herstellen vooraleer ik opnieuw kan koersen."

Voor Lotto-Soudal is het een nieuwe domper. In de openingsrit speelde de Belgische ploeg al Philippe Gilbert en John Degenkolb kwijt na valpartijen. Degenkolb finishte net buiten de tijdslimiet en Gilbert kon door een gebroken knieschijf niet meer starten in de 2e rit.