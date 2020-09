Belgische ploeg wordt 5e op WK triatlon voor gemengde teams

Valerie Barthelemy was de eerste Belgian Hammer die in Hamburg in het water dook. Ze zette de Belgen op medaillekoers, want na het fietsen

wisselde ze als eerste.

In de laatste 500 meter van het looponderdeel zakte ze een beetje weg, maar ze lanceerde Jelle Geens wel goed op plaats 3.

Geens, gisteren nog goed voor een individuele 4e plaats, deed het uitstekend. Hij moest alleen Noorwegen laten voorgaan in het fietsen en gaf het spreekwoordelijke stokje als tweede door aan Claire Michel.

Michel had het lastig in het water. Ze kwam als 5e de fietszone in en op dat moment verloor België voeling met het podium. De drie koplopers, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, sloegen een kloof.

Michel kwam uiteindelijk als vierde door. Erwin Vanderplancke was als laatste Belg aan zet. Hij moest als vervanger van de geblesseerde Marten Van Riel de vierde plek vasthouden voor ons land. Hij knokte voor wat hij waard was, maar Denemarken liep hem nog nipt voorbij.

De wereldtitel was voor het 3e opeenvolgende jaar voor het Franse kwartet. Zij haalden het voor de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.