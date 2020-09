Allemand en Indiana Fever zien kans op play-offs slinken na nieuwe nederlaag

Het zit niet mee voor Julie Allemand en co in de WNBA-bubbel op de IMG Academy in Bradenton (Florida). Indiana verloor voor de zevende keer op rij in de basketbalcompetitie.

Onze landgenote kwam 35 minuten in actie en was goed voor 7 punten, 8 assists en 6 rebounds.

Bij Connecticut Sun had DeWanna Bonner een topavond. Ze scoorde 26 punten en was ook goed voor 6 rebounds. De 33-jarige basketbalspeelster kwam dit jaar over van Phoenix Mercury waarmee ze 2 keer de WNBA-titel won.

Indiana Fever staat met 5 zeges tegen 14 nederlagen op de 10e plaats in de stand. De kans om een plaats te versieren in de play-offs, voorbehouden voor de top 8, blijft zo kleiner worden. De club telt twee verliesmatchen meer dan nummer 8 Dallas.