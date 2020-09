Allan Peiper over Tadej Pogacar: "Nu is het geen geheim meer"

Tadej Pogacar viel gisteren aan op de Peyresourde en dat leverde 45 seconden tijdswinst op. "Na vrijdag en het tijdverlies in de waaiers was het gisteren een ander scenario", zegt Allan Peiper, ploegleider bij UAE Team Emirates.

"Meteen na die waaierrit zei hij op de rollen al dat hij zou aanvallen. Ik heb geprobeerd om hem in te tomen en dat hij bij de favorieten zou blijven om zo de Tour als outsider te kunnen blijven rijden."

"Het was mooi om te zien dat hij bleef aanvallen. Een heel positief signaal, maar nu is het geen geheim meer dat hij goed is. Hij zal geen vrijgeleide meer krijgen van de anderen. Maar hij staat nu weer in een goeie positie."

Pogacar heeft zich opgeworpen als een kandidaat-eindwinnaar. "Als ik terugdenk aan de Vuelta van vorig jaar, dan was hij goed in de ritten met steile beklimmingen, zoals de Col de la Loze op het einde van de Tour. Dat moet hem ook goed liggen. We gaan afwachten, maar hij lijkt heel goed in conditie te zijn."