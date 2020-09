Abdi na wereldrecord: "Ik kwam onbewust als eerste door op 20 km"

"Daarom zette ik me op kop voor Farah en kwam ik onbewust als eerste door op 20 km. Na de wedstrijd vertelde Cédric Van Branteghem me dat ik een WR gelopen had."

"Mijn manager Jos Hermens was op de baan en gaf aan dat we te traag liepen. Daardoor begon ik te twijfelen. Er mocht echt niets meer misgaan want we waren al 45 rondjes ver."

"De elektronische hazen waren heel behulpzaam"

Tijdens de wereldrecordpoging konden kijkers thuis het tempo van de vorige recordhouder Haile Gebrselassie volgen. Via de groene lichtjes in het stadion of het virtuele hologram op tv.

"Die lichtjes waren heel behulpzaam. Ik denk dat we dit in de toekomst meer en meer zullen zien", zegt Abdi. "Je krijgt zo meer informatie. Je weet of je perfect op schema loopt of niet."

Cédric Van Branteghem, CEO van de Memorial Van Damme, is tevreden. "Het is een technologische innovatie. Over het algemeen heeft het goed gewerkt, maar net op het einde kwam er een glitch in de software."

"De lichtjes liepen achter en dat kon niet meer rechtgezet worden. Voor Farah en Abdi was het beter dat deze toch bleven doorlopen. Ze moesten gewoon goed in hun hoofd knopen dat de lichtjes hen niet meer mochten inhalen", besluit Van Branteghem.